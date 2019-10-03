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Возняцки: никто не хочет попасть в ситуацию, в какую попала Шарапова

Возняцки: никто не хочет попасть в ситуацию, в какую попала Шарапова
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка из Даниил Каролина Возняцки рассказал о своём отношении к допингу в теннисе.

«Как спортсмены, мы всегда стараемся быть уверенными, что никогда не окажемся в такой ситуации, в которой оказалась Мария», — цитирует 29-летнюю теннисистку Tennis World USA.

Напомним, в 2016 году Мария Шарапова была отстранена от профессиональных выступлений на 15 месяцев. Причиной этого стало применение запрещённого препарата «мельдоний».

На этой неделе Возняцки выступает на соревнованиях в Пекине (Китай), где защищает титул, добытый в 2018 году. Сегодня Каролина пробилась в четвертьфинал, где сыграет с одной из россиянок: Дарье Касаткиной или Екатериной Александровой.

В настоящее время Возняцки является 19-й ракеткой мира.

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