Шарапова снялась с турнира в Линце из-за очередной травмы
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях в Линце. Как сообщается в официальном «твиттере» турнира, причиной такого решения стали проблемы с плечом.
«Мне очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но я её полностью понимаю, здоровье игрока всегда должно быть в приоритете», — заявила Сандра Рейхель, директор турнира.
В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.
Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.
Шарапова не захотела играть в Москве. Это хотя бы честно
Неужели Мария Шарапова не заинтересована в том, чтобы выступать перед российскими болельщиками? Вместо Москвы она поедет в Люксембург.
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