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Шарапова снялась с турнира в Линце из-за очередной травмы

Шарапова снялась с турнира в Линце из-за очередной травмы
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях в Линце. Как сообщается в официальном «твиттере» турнира, причиной такого решения стали проблемы с плечом.

«Мне очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но я её полностью понимаю, здоровье игрока всегда должно быть в приоритете», — заявила Сандра Рейхель, директор турнира.

В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних 10 матчей она сумела выиграть лишь трижды.

Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.

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