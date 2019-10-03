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Осака вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, выиграв 10 геймов подряд

Осака вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, выиграв 10 геймов подряд
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Элисон Риске со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк. Наоми в первом сете уступала 2:4, но затем выиграла 10 геймов подряд.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Осака поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Дженнифер Брэйди (США, Q). Турнир завершится 6 октября.

Пекин. Женщины. Третий круг
Каролина Возняцки (Дания, 16) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:4.

Возняцки является действующей чемпионкой турнира в Пекине.

Пекин (ж). 3-й круг
03 октября 2019, четверг. 09:25 МСК
Элисон Риске
24
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Пекин (ж). 3-й круг
03 октября 2019, четверг. 07:30 МСК
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Катержина Синякова
47
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Украинка Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине
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