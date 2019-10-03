Осака вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, выиграв 10 геймов подряд

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Элисон Риске со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк. Наоми в первом сете уступала 2:4, но затем выиграла 10 геймов подряд.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Осака поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) — Дженнифер Брэйди (США, Q). Турнир завершится 6 октября.
Пекин. Женщины. Третий круг
Каролина Возняцки (Дания, 16) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:4.
Возняцки является действующей чемпионкой турнира в Пекине.
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