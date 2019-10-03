Рублёв: когда-нибудь у меня появится возможность хорошо сыграть на Кубке Кремля

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к московскому турниру «ВТБ Кубок Кремля».



«Перед Москвой никаких задач не ставлю. Это будет уже мой седьмой турнир, и за шесть предыдущих раз уже столько задач поставил себе. Было безумное желание выиграть, но этого не случалось, поэтому пусть всё идёт так, как идёт.



Надеюсь, что за всю свою последующую карьеру приближусь к тому, чтобы выиграть не один матч. Если буду делать всё правильно и работать, то когда-нибудь у меня появится возможность показать хорошую игру в Москве.



Кубок Кремля — это особенный для меня турнир, с этим связано всё моё детство. Это единственный турнир, который я регулярно посещал до того, как сам начал активно ездить по турнирам. Я смотрел на своих любимых теннисистов там, рос и мечтал однажды сыграть. Был очень рад выиграть его хотя бы в паре», — цитирует Рублёва официальный сайт Кубка Кремля.

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