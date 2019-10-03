Шарапова: я много помогаю пострадавшим от чернобыльской катастрофы

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о своём отношении к чернобыльской катастрофе.
«Моя мама была беременна мною, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, находящаяся в 30 километрах от того места, где мы жили. Многие из моих благотворительных взносов предназначаются именно для семей и регионов, пострадавших от этой катастрофы», — цитирует Марию Essentially Sports.
Напомним, взрыв на атомной электростанции произошёл за год до рождения Марии. В то время её родители проживали в Гомеле и за несколько месяцев до рождения теннисистки были вынуждены перебраться в Нягань из-за неблагоприятной экологической обстановки.
Ранее стало известно, что Мария снялась с соревнований в Линце (Австрия) из-за травмы плеча.
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