Шарапова: я много помогаю пострадавшим от чернобыльской катастрофы

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о своём отношении к чернобыльской катастрофе.



«Моя мама была беременна мною, когда взорвалась Чернобыльская АЭС, находящаяся в 30 километрах от того места, где мы жили. Многие из моих благотворительных взносов предназначаются именно для семей и регионов, пострадавших от этой катастрофы», — цитирует Марию Essentially Sports.



Напомним, взрыв на атомной электростанции произошёл за год до рождения Марии. В то время её родители проживали в Гомеле и за несколько месяцев до рождения теннисистки были вынуждены перебраться в Нягань из-за неблагоприятной экологической обстановки.



Ранее стало известно, что Мария снялась с соревнований в Линце (Австрия) из-за травмы плеча.