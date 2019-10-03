Действующий чемпион Пекина Басилашвили проиграл во втором круге Циципасу
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел защитить чемпионcкий титул соревнований категории АТР 500 в Пекине (Китай). В трёх партиях он уступил седьмой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Басилашвили 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Победитель встречи отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.
Следующим соперником Циципаса станет американец Джон Иснер, который ранее оказался сильнее представителя Великобритании Дэниэля Эванса — 7:6 (7:3), 7:5.
Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Китая Басилашвили обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.
- 3 октября 2019
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43
-
09:13
-
00:57
- 1 октября 2019
-
22:39
-
21:59
-
20:14
-
17:52
-
16:54
Партнерский контент