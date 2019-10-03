Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Действующий чемпион Пекина Басилашвили проиграл во втором круге Циципасу

Действующий чемпион Пекина Басилашвили проиграл во втором круге Циципасу
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел защитить чемпионcкий титул соревнований категории АТР 500 в Пекине (Китай). В трёх партиях он уступил седьмой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Басилашвили 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Победитель встречи отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Циципаса станет американец Джон Иснер, который ранее оказался сильнее представителя Великобритании Дэниэля Эванса — 7:6 (7:3), 7:5.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Китая Басилашвили обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.

Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2019, четверг. 11:30 МСК
Николоз Басилашвили
17
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019