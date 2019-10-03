Действующий чемпион Пекина Басилашвили проиграл во втором круге Циципасу

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили не сумел защитить чемпионcкий титул соревнований категории АТР 500 в Пекине (Китай). В трёх партиях он уступил седьмой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу — 6:4, 3:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. На счету Басилашвили 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Победитель встречи отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником Циципаса станет американец Джон Иснер, который ранее оказался сильнее представителя Великобритании Дэниэля Эванса — 7:6 (7:3), 7:5.

Напомним, в финале прошлогоднего розыгрыша Открытого чемпионата Китая Басилашвили обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.