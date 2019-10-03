Касаткина: раньше в голове был беспорядок, теперь же мой мозг очистился

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований в Пекине. Обыграв Екатерину Александрову, уроженка Тольятти впервые в сезоне сумела выиграть три матча подряд.



«Честно говоря, эта победа многое для меня значит. Весь сезон был настоящей катастрофой. Я много работала над собой, над каждым отдельным аспектом. Всё это подтверждает, что если ты работаешь с головой, то результат придёт. Только с головой, а не просто работаешь ради работы, зная, что работать нужно.



Позади тяжёлый путь. Я рада тому, как играю в последних трёх матчах, — во время них я действительно наслаждалась тем, что находилась на корте. Мой мозг очистился, я могу здраво оценивать и анализировать ситуацию. Раньше я выходила на матч и сразу же начинила нервничать, в голове был сплошной беспорядок, не было цельной картины моей игры.



Единственное, что меня расстраивает, это то, что игра вернулась в самой концовке сезона — осталось всего два турнира. Было бы значительно лучше, если бы это случилось на пару турниров раньше», — цитирует Касаткину WTA Insider.