Андрееску — о послематчевом автографе: худшее сердечко из тех, что я рисовала

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пошутила над собственным автографом, который она оставила после победного матча с Дженнифер Брэйди в Пекине (Китай).



«Думаю, это худшее сердечко из тех, что я когда-либо рисовала на камере. Довольна своей победой. Завтра будет весело», — написала 19-летняя теннисистка в своём «твиттере».

Напомним, Андрееску одержала уже 16-ю победу подряд. Последний раз канадка проигрывала в июне, на Открытом чемпионате Франции. Завтра, 4 октября, Бьянку ждёт четвертьфинальный матч китайского турнира, в котором её соперницей станет экс первая ракетка мира из Японии Наоми Осака.



Действующей чемпионкой турнира является представительница Дании Каролина Возняцки, которая продолжит защиту титула матчем с Дарьей Касаткиной.