Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, за час обыграв Оже-Альяссима

Шестая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, без особых проблем пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 20-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.



Зверев увеличил преимущество по показателю личных встреч – 2-0. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Зверев 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного созданного брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который одолел представителя Аргентины Диего Шварцмана – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:3.

