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Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, за час обыграв Оже-Альяссима

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, за час обыграв Оже-Альяссима
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, без особых проблем пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 20-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.

Зверев увеличил преимущество по показателю личных встреч – 2-0. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Зверев 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного созданного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который одолел представителя Аргентины Диего Шварцмана – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2019, четверг. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
20
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2019, четверг. 13:30 МСК
Сэм Куэрри
55
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 6 6
6 2 		7 8 3
         
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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