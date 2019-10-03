Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, за час обыграв Оже-Альяссима
Шестая ракетка планеты немец Александр Зверев, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под вторым номером, без особых проблем пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 20-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 6:1.
Зверев увеличил преимущество по показателю личных встреч – 2-0. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Зверев 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Оже-Альяссима 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного созданного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который одолел представителя Аргентины Диего Шварцмана – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2019, четверг. 16:00 МСК
20
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
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Александр Зверев
А. Зверев
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