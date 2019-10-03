«А ему купили мороженое?» Энди Маррея высмеяли за поход по магазинам с матерью
Джуди Маррей, мать бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея опубликовала в своём «твиттере» фотографию сына в одном из магазинов Пекина.
«Сегодня взяла своего младшего сына с собой на «Шёлковый рынок» в Пекине. Ему понравилось», — написала Джуди Маррей.
Фото доступно в «твиттере» Джуди Маррей.
Из-за выражения лица британца, которое явно не соответствовало словам матери, фотография мгновенно стала вирусной. Пользователи в комментариях соревновались в остроумии, высмеивая теннисиста. Многие болельщики задались вопросом, купили ли Маррею мороженое после похода по магазинам. Один из пользователей назвал произошедшее «насилием над ребёнком». «Мам, может, мы пойдём уже…» — прокомментировал пост официальный аккаунт ATP в «Инстаграме».
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