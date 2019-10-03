Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре

Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу вместе сыграть на турнире в парном разряде.

Один из пользователей спросил российского теннисиста, когда стоит ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву эта мысль понравилась, и он переадресовал вопрос австралийцу в сторис своего «инстаграма»: «Может, сыграем в паре, Ник?» Кирьос сделал репост в своей сторис, однако на предложение россиянина никак не ответил.

В текущем сезоне Даниил провёл 71 матч, сумев добыть 54 победы. В активе Медведева три завоёванных трофея и выход в финал Открытого чемпионата США, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В последних 27 матчах россиянин одержал 24 победы.

Ранее стало известно, что Медведев также выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis 2019.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019