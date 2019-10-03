Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу вместе сыграть на турнире в парном разряде.



Один из пользователей спросил российского теннисиста, когда стоит ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву эта мысль понравилась, и он переадресовал вопрос австралийцу в сторис своего «инстаграма»: «Может, сыграем в паре, Ник?» Кирьос сделал репост в своей сторис, однако на предложение россиянина никак не ответил.



В текущем сезоне Даниил провёл 71 матч, сумев добыть 54 победы. В активе Медведева три завоёванных трофея и выход в финал Открытого чемпионата США, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В последних 27 матчах россиянин одержал 24 победы.



Ранее стало известно, что Медведев также выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis 2019.