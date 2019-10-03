Медведев предложил Кирьосу сыграть в паре

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу вместе сыграть на турнире в парном разряде.
Один из пользователей спросил российского теннисиста, когда стоит ждать его выступление в паре с Кирьосом. Медведеву эта мысль понравилась, и он переадресовал вопрос австралийцу в сторис своего «инстаграма»: «Может, сыграем в паре, Ник?» Кирьос сделал репост в своей сторис, однако на предложение россиянина никак не ответил.
В текущем сезоне Даниил провёл 71 матч, сумев добыть 54 победы. В активе Медведева три завоёванных трофея и выход в финал Открытого чемпионата США, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В последних 27 матчах россиянин одержал 24 победы.
Ранее стало известно, что Медведев также выступит на выставочном турнире Mubadala Tennis 2019.
- 3 октября 2019
-
18:21
-
18:08
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
16:11
-
15:26
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43