Медведев показал, как восстанавливается после многочасового перелёта в Китай

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прилетел в Шанхай, где на следующей неделе примет участие в соревнованиях категории АТР 1000.
Россиянин провёл в самолёте около восьми часов и теперь пытается поскорее восстановиться и прийти в форму. Медведев опубликовал фотографию, на которой он отдыхает в массажном кресле. «А как вы боретесь с разницей во времени?» — поинтересовался теннисист у своих подписчиков.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.
В прошлогоднем розыгрыше «Мастерса» в Шанхае 23-летний уроженец Москвы завершил выступление на стадии второго круга, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.
Соревнования пройдут в период с 5 по 13 октября. Действующим победителем турнира с призовым фондом $ 7 473 620 является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.
- 3 октября 2019
-
20:36
-
19:23
-
18:21
-
18:08
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
16:11
-
15:26
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23