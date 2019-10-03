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Медведев показал, как восстанавливается после многочасового перелёта в Китай

Медведев показал, как восстанавливается после многочасового перелёта в Китай
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прилетел в Шанхай, где на следующей неделе примет участие в соревнованиях категории АТР 1000.

Россиянин провёл в самолёте около восьми часов и теперь пытается поскорее восстановиться и прийти в форму. Медведев опубликовал фотографию, на которой он отдыхает в массажном кресле. «А как вы боретесь с разницей во времени?» — поинтересовался теннисист у своих подписчиков.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В прошлогоднем розыгрыше «Мастерса» в Шанхае 23-летний уроженец Москвы завершил выступление на стадии второго круга, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.

Соревнования пройдут в период с 5 по 13 октября. Действующим победителем турнира с призовым фондом $ 7 473 620 является первый номер рейтинга АТР из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее хорвата Борны Чорича — 6:3, 6:4.

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