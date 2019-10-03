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Надаль не выступит на «Мастерсе» в Шанхае

Надаль не выступит на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не сможет принять участие в соревнованиях категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). Теннисист не успел восстановиться после травмы запястья, полученной на Кубке Лэйвера в Женеве (Швейцария). Об этом сообщает AS.

Ранее об отказе от участия на соревнованиях категории «Мастерсе» заявили бывшие третьи ракетки планеты швейцарец Стэн Вавринка и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, а также 41-й номер мирового рейтинга серб Ласло Джере.

Действующим чемпионом шанхайского «Мастерса» является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4. Соревнования пройдут в период с 5 по 13 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 7 473 620.

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