Тренер опроверг информацию об отказе Надаля от участия в «Мастерсе» в Шанхае

Карлос Мойя, тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал появившуюся в испанском издании AS информацию, что его подопечный не выступит на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).
По его словам, окончательное решение об участии теннисиста в настоящий момент не принято. Об этом специалист рассказал в интервью Esports IB3.
Напомним, Надаль продолжает восстановление после травмы запястья, полученной на Кубке Лэйвера в Женеве (Швейцария).
Ранее об отказе от участия на соревнованиях категории «Мастерсе» заявили бывшие третьи ракетки планеты швейцарец Стэн Вавринка и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, а также 41-й номер мирового рейтинга серб Ласло Джере.
Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.
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