Гёргес рассталась со вторым тренером за четыре месяца

30-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес, занимающая 27-ю строчку рейтинга WTA, объявила о расставании с тренером Себастьяном Сашсом.



Специалист из Германии, который на три года моложе спортсменки, проработал с ней всего четыре месяца. Гёргес прервала также сотрудничество с физиотерапевтом Флорианом Зитцельсбергером. «После Открытого чемпионата США мы решили, что не сходимся во взглядах на развитие моей игры. Я благодарна им за работу и совместные успехи. Решения по новому тренеру у меня нет. Просто меняю команду и готовлюсь к сезону-2020», — приводит слова Гёргес Tennis Magazin.



В мае немецкая теннисистка заявила о прекращении работы с Михаэлем Гессерером, который тренировал её в течении трёх с половиной лет.