Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гёргес рассталась со вторым тренером за четыре месяца

Гёргес рассталась со вторым тренером за четыре месяца
Теннис / WTA 0

30-летняя немецкая теннисистка Юлия Гёргес, занимающая 27-ю строчку рейтинга WTA, объявила о расставании с тренером Себастьяном Сашсом.

Специалист из Германии, который на три года моложе спортсменки, проработал с ней всего четыре месяца. Гёргес прервала также сотрудничество с физиотерапевтом Флорианом Зитцельсбергером. «После Открытого чемпионата США мы решили, что не сходимся во взглядах на развитие моей игры. Я благодарна им за работу и совместные успехи. Решения по новому тренеру у меня нет. Просто меняю команду и готовлюсь к сезону-2020», — приводит слова Гёргес Tennis Magazin.

В мае немецкая теннисистка заявила о прекращении работы с Михаэлем Гессерером, который тренировал её в течении трёх с половиной лет.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019