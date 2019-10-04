Надаль подтвердил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил, что пропустит турнир категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). Соревнования пройдут с 5 по 13 октября.
«Очень грустно, что в нынешнем году я не смогу сыграть в Шанхае. Тут потрясающий турнир. Этот город — один из самых особенных в мире.
Наверное, вы знаете, что у меня было воспаление на левом запястье во время Кубка Лэйвера. У меня не было времени на восстановление и тренировки, чтобы подготовиться к этому прекрасному турниру. Надеюсь вернуться в Шанхай в 2020 году", — цитирует Надаля официальный сайт турнира.
Действующим чемпионом шанхайского «Мастерса» является первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.
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