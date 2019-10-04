Хачанов одержал волевую победу над Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (6) со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.



Карен 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Хачанов поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 1) — Энди Маррей (Великобритания). Турнир завершится 6 октября.



В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди