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Хачанов одержал волевую победу над Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине

Хачанов одержал волевую победу над Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (6) со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Карен 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Хачанов поспорит с победителем поединка Доминик Тим (Австрия, 1) — Энди Маррей (Великобритания). Турнир завершится 6 октября.

В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 07:30 МСК
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 1
         
Фабио Фоньини
12
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Шарди
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