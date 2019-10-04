Д. Макинрой: Борг был почти богом, как Федерер сейчас

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, каким ему запомнилось противостояние со шведом Бьорном Боргом.

«Пожалуй, он был единственным парнем, с которым у меня не возникало проблем на корте. У нас никогда не было проблем. В некотором роде он взял меня под крыло. Я уважаю его за это, потому что уже на тот момент Борг был почти богом, как Федерер сейчас. Все его любили. К тому же он великолепно выглядел. Одевался правильно. Девушки любили его. Я думал: „Хочу быть как он“, — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

В прошедшем розыгрыше Кубка Лэйвера Макинрой и Борг были капитанами сборных мира и Европы соответственно. Сборная Европы одержала победу.