Украинка Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Пекине
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (8) со счётом 6:7 (6:8), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.
Элина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Бертенс поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится 6 октября.
В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 09:45 МСК
3
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Кики Бертенс
К. Бертенс
Украинка Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине
- 4 октября 2019
-
11:44
-
10:46
-
09:55
-
09:39
-
09:35
-
09:23
- 3 октября 2019
-
23:35
-
23:05
-
20:36
-
19:23
-
18:21
-
18:08
-
17:32
-
16:43
-
16:11
-
16:11
-
15:26
-
14:35
-
14:00
-
13:46
-
13:25
-
13:06
-
12:11
-
11:33
-
10:56
-
10:25
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
Партнерский контент