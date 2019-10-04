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Украинка Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Пекине

Украинка Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Пекине
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (8) со счётом 6:7 (6:8), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 8 285 274 Бертенс поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится 6 октября.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 09:45 МСК
Элина Свитолина
3
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2  
7 8 		6  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Украинка Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине
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