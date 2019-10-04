Тим победил Маррея и сыграет с Хачановым в полуфинале турнира в Пекине
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Доминик 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 3 666 275 Тим поспорит с россиянином Кареном Хачановым, получившим четвёртый номер посева. Турнир завершится 6 октября.
В 2018 году победителем турнира в Пекине стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:4.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 09:55 МСК
5
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Энди Маррей
Э. Маррей
Хачанов одержал волевую победу над Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине
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