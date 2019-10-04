Хачанов и Рублёв проиграли в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться в финал турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. В полуфинале они проиграли поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело, посеянным под вторым номером, со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Карен и Андрей 6 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
В финале Кубот и Мело сыграют с победителями матча Джейми Маррей (Великобритания)/Нил Скупски (Великобритания) — Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия).
Ранее Рублёв проиграл во втором круге турнира в Пекине в одиночном разряде, а Хачанов вышел в полуфинал.
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