Возняцки прокомментировала победу над Касаткиной в 1/4 финала турнира в Пекине
Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
«Матчи с ней всегда получаются непростыми для меня. Она отличная теннисистка, очень талантливая. Дарья умеет менять темп игры. Я старалась сохранять концентрацию. Думаю, мы обе проводили прекрасные розыгрыши. Рада, что выиграла тай-брейк и смогла одержать победу в двух сетах. Чувствую, что здесь я играю очень хорошо. Условия подходят моей игре», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA-тура.
За выход в финал Возняцки, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Наоми Осака (Япония).
Касаткина проиграла Возняцки в четвертьфинале турнира в Пекине
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