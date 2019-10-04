Возняцки прокомментировала победу над Касаткиной в 1/4 финала турнира в Пекине

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).



«Матчи с ней всегда получаются непростыми для меня. Она отличная теннисистка, очень талантливая. Дарья умеет менять темп игры. Я старалась сохранять концентрацию. Думаю, мы обе проводили прекрасные розыгрыши. Рада, что выиграла тай-брейк и смогла одержать победу в двух сетах. Чувствую, что здесь я играю очень хорошо. Условия подходят моей игре», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA-тура.

За выход в финал Возняцки, являющаяся действующей чемпионкой, поспорит с победительницей матча Бьянка Андрееску (Канада) — Наоми Осака (Япония).