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Осака прервала 17-матчевую победную серию Андрееску и вышла в 1/2 финала Пекина

Осака прервала 17-матчевую победную серию Андрееску и вышла в 1/2 финала Пекина
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, не сумела пробиться в полуфинал, в трёх партиях уступив представительнице Японии Наоми Осаке — 7:5, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков. Интересно, что по ходу второго сета Андрееску вела с брейком.

За выход в решающий матч соревнований в Пекине Осака поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее обыграла Дарью Касаткину из России.

В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала именно Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 1/4 финала
04 октября 2019, пятница. 16:05 МСК
Бьянка Андрееску
6
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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