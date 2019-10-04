Осака прервала 17-матчевую победную серию Андрееску и вышла в 1/2 финала Пекина

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под пятым номером, не сумела пробиться в полуфинал, в трёх партиях уступив представительнице Японии Наоми Осаке — 7:5, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.
19-летняя канадка, являющаяся действующей чемпионкой US Open, 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков. Интересно, что по ходу второго сета Андрееску вела с брейком.
За выход в решающий матч соревнований в Пекине Осака поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее обыграла Дарью Касаткину из России.
В 2018 году победительницей турнира в Пекине стала именно Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
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