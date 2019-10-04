Надаль раскрыл секрет своих необычных ритуалов на корте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как ему помогает большое количество ритуалов во время игры.



«Всё это помогает мне сконцентрироваться. Когда ты находишься на корте, то должен быть максимально собранным. В противном случае ты проиграешь.



Поражение — это в принципе самое худшее, что может случиться со спортсменом. Впрочем, в теннисе ты проигрываешь достаточно часто, практически каждую неделю. Поэтому и привыкнуть к этому легче», — цитирует Надаля Tennis World USA.



В текущем сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, US Open и два других турнира категории АТР. В настоящее время испанец является второй ракеткой мира. Ранее стало известно, что Надаль пропустит «Мастерс» в Шанхае из-за травмы.

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