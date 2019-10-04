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Надаль раскрыл секрет своих необычных ритуалов на корте

Надаль раскрыл секрет своих необычных ритуалов на корте
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как ему помогает большое количество ритуалов во время игры.

«Всё это помогает мне сконцентрироваться. Когда ты находишься на корте, то должен быть максимально собранным. В противном случае ты проиграешь.

Поражение — это в принципе самое худшее, что может случиться со спортсменом. Впрочем, в теннисе ты проигрываешь достаточно часто, практически каждую неделю. Поэтому и привыкнуть к этому легче», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В текущем сезоне Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, US Open и два других турнира категории АТР. В настоящее время испанец является второй ракеткой мира. Ранее стало известно, что Надаль пропустит «Мастерс» в Шанхае из-за травмы.

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