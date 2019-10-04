Э. Маррей — о поражении от Тима: не понимал, как мне играть

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё поражение в четвертьфинале соревнований в Пекине. В двух партиях он уступил пятой ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (3:7).



«Кажется, в матче была парочка неплохих розыгрышей, не так ли? В начале я вообще не понимал, как мне лучше играть. Перед игрой я был уставшим, поэтому вместе с командой мы пришли к выводу, что нужно поскорее завершать розыгрыши. Думаю, что в целом турнир получился для меня неплохим», — цитирует Энди официальный сайт АТР.



Напомним, в ходе турнира Маррей обыграл 13-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини — эта победа стала для него самой «рейтинговой» в сезоне.

Что касается Тима, то его соперником по полуфинальному матчу станет россиянин Карен Хачанов.