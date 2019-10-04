Осака: больше не хочу играть с Андрееску

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над канадкой Бьянкой Андрееску в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Китая. Победой она прервала 17-матчевую беспроигрышную серию 19-летней теннисистки.
«Вполне возможно, что в начале матча Андрееску могла подумать: «Она, что выиграла два турнира «Большого шлема», играя вот так?» (На старте первой партии Бьянка повела со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»). Ну, знаете, в начале игры мы просто присматривались. Правда, Бьянка не ошибалась, а я то и дело пробивала по аутам.
Что касается матча в целом… Слушайте, я очень устала и больше не хочу играть с ней. Мне достаточно одной победы в одном матче», — цитирует Осаку официальный «твиттер» соревнований в Пекине.
Соперницей Наоми в борьбе за выход в финал станет представительница Дании, действующая чемпионка турнира Каролина Возняцки.
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