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Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Теннис / WTA 0

Четвёртая ракетка мира из Японии, победительница Открытого чемпионата Австралии—2019 Наоми Осака гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате WTA, который пройдёт в период с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай).

В активе 21-летней теннисистки 4246 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова, теннисистка из Румынии Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Другими претендентками на поездку в Китай являются американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, Белинда Бенчич из Швейцарии и представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает восьмую позицию.

Осака прервала 17-матчевую победную серию Андрееску и вышла в 1/2 финала Пекина
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