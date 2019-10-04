Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Четвёртая ракетка мира из Японии, победительница Открытого чемпионата Австралии—2019 Наоми Осака гарантировала себе участие в Итоговом теннисном чемпионате WTA, который пройдёт в период с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай).



В активе 21-летней теннисистки 4246 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти, представительница Чехии Каролина Плишкова, теннисистка из Румынии Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.



Другими претендентками на поездку в Китай являются американка Серена Уильямс, чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, Белинда Бенчич из Швейцарии и представительница Нидерландов Кики Бертенс.



Действующей чемпионкой Итогового турнира является Элина Свитолина. В чемпионской гонке она занимает восьмую позицию.

Осака прервала 17-матчевую победную серию Андрееску и вышла в 1/2 финала Пекина