Джокович: для такой безупречной победы должно сойтись много факторов

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, каким образом можно прийти к такой безупречной игре, какую он показал в четвертьфинальном матче турнира в Токио, в двух сетах одолев француза Люку Пуя — 6:1, 6:2.
«Конечно, ты хочешь играть настолько безупречно каждый матч, но это нереально. Для такого тенниса должно сойтись множество факторов: физическое, психологическое и эмоциональное состояние должно быть идеальным.
Такое ощущение нужно заслужить, оно не даётся просто так. Впрочем, по-моему, намного сложнее не добиться такого уровня, а удерживать его на протяжении всего матча. По этой причине я наслаждаюсь своей игрой, но не слишком уж восторгаюсь. Всегда нужно быть максимально сконцентрированным на следующем розыгрыше — это и есть правильный настрой», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
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