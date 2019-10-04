Южный: детско-юношеский теннис в России близок к катастрофе

Бывший российский теннисист, экс восьмая ракетка мира Михаил Южный рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются дети, которые хотят связать свою жизнь с теннисом.
«Я вижу, что сейчас творится в детско-юношеском теннисе. Давайте откровенно: это близко к катастрофе. В плане технического оснащения игроков. Просто невооруженным глазом видно, что работа в этом направлении практически не ведется.
Все играют как могут. Это проходит, но только до определенного момента. Если речь о высоких целях, то у очень многих игроков, что я видел, ресурс для их достижения ограничен, причем на раннем профессиональном этапе.
Во многом это следствие отсутствия нормальных тренеров, во многом – потому что у тренеров не хватает времени на всех игроков, нет мотивации и желания. Знаете, есть тренеры, а есть спарринги. Спарринг будет набивать, не вдаваясь в детали. Так и тренер, бывает, дал упражнение – и давай делай. Это вот по детям, к сожалению, ощущение, что у всех спарринги, а не тренеры», — цитирует Южного Sports.ru.
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