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Макинрой: раньше в теннисе богом считали Борга, сейчас — Федерера

Макинрой: раньше в теннисе богом считали Борга, сейчас — Федерера
Теннис / ATP 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой рассказал об отношении к легенде тенниса Бьорну Боргу.

«Борг, наверное, единственный, с кем у меня не было проблем на корте. Он даже, можно сказать, взял меня под крыло и меня начали больше уважать.

Тогда все просто обожали Борга. Он классно одевался, круто выглядел. Я хотел быть похожим на него. Он был богом того времени, сейчас в теннисе другой бог — Роджер Федерер», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

Шведский теннисист Бьорн Борг — 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», член Международного зала теннисной славы с 1987 года.

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