Южный: равенство призовых? Пусть тогда мужчины на ТБШ играют три сета

Бывший российский теннисист экс восьмая ракетка мира Михаил Южный высказал своё мнение на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе.



«Ну давайте честно: почему за одни и те же деньги мы играем пять сетов, а женщины — три?



Если вы за равенство, давайте сделаем равенство во всём. Будьте вы такими же сильными или давайте мы будем такими же слабыми. А то получается, что в деньгах мы равны, а как играть, так мужчины сильнее и должны играть больше. Определитесь тогда: если мы равны, тогда ничего не делим по половому признаку», — заявила Южный в интервью Sports.ru.

Напомним, профессиональную карьеру Южный завершил в сентябре прошлого года. В настоящее время он является тренером канадца Дениса Шаповалова.