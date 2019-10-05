Южный: равенство призовых? Пусть тогда мужчины на ТБШ играют три сета
Бывший российский теннисист экс восьмая ракетка мира Михаил Южный высказал своё мнение на тему равенства призовых в мужском и женском теннисе.
«Ну давайте честно: почему за одни и те же деньги мы играем пять сетов, а женщины — три?
Если вы за равенство, давайте сделаем равенство во всём. Будьте вы такими же сильными или давайте мы будем такими же слабыми. А то получается, что в деньгах мы равны, а как играть, так мужчины сильнее и должны играть больше. Определитесь тогда: если мы равны, тогда ничего не делим по половому признаку», — заявила Южный в интервью Sports.ru.
Напомним, профессиональную карьеру Южный завершил в сентябре прошлого года. В настоящее время он является тренером канадца Дениса Шаповалова.
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