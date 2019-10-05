Джокович обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в финал соревнований, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Первая ракетка мира 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 7 эйсов и 1 двойная ошибка. Гоффен не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся.
За главный трофей соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с представителем Австралии Джоном Миллманом, который в параллельном полуфинале обыграл американца Райлли Опелку — 6:3, 7:6 (7:4).
Действующим победителем соревнований является четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.
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