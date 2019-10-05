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Джокович обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Токио

Джокович обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Токио
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в финал соревнований, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Первая ракетка мира 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 7 эйсов и 1 двойная ошибка. Гоффен не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх имевшихся.

За главный трофей соревнований с призовым фондом $ 1 895 290 Джокович поспорит с представителем Австралии Джоном Миллманом, который в параллельном полуфинале обыграл американца Райлли Опелку — 6:3, 7:6 (7:4).

Действующим победителем соревнований является четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев.

Токио (м). 1/2 финала
05 октября 2019, суббота. 09:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Давид Гоффен
15
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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