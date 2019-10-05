Медведев и Хачанов могут встретиться в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Состоялась жеребьёвка турнира категории «Мастерс», который пройдёт в Шанхае с 7 по 13 октября. В соревнованиях примут участие три представителя России — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.



И Медведев, и Хачанов пропустят первый раунд соревнований. Уже во втором круге Карен сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Фернандо Вердаско (Испания). Интересно, что россияне могут встретиться на стадии четвертьфинала. Андрей Рублёв в первом круге сыграет с хорватом Борной Чоричем (12).



Первая ракетка мира Новак Джокович стартовый матч пропустит, после чего сыграет или с американцем Фрэнсисом Тиафо, или с канадцем Денисом Шаповаловым.



Посеяный под вторым номером Роджер Федерер автоматически прошёл во второй круг, где сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).



Действующим чемпионом турнира является Джокович. Год назад в решающем матче он переиграл Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Надаль подтвердил, что не сыграет на «Мастерсе» в Шанхае