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Федерер сыграл с Чиличем в баскетбол на теннисном корте в Шанхае

Федерер сыграл с Чиличем в баскетбол на теннисном корте в Шанхае
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продемонстрировал умения в реализации дальних баскетбольных бросков накануне старта соревнований категории АТР 1000 в Шанхае. Вместе с ним в конкурсе принял участие хорват Марин Чилич.

Под восторженные крики толпы 38-летний швейцарец реализовал два подряд дальних броска. «Существует вообще что-то, чего не может сделать Роджер?» — так подписано видео, опубликованное в «твиттере» Tennis TV.

Напомним, Федерер в настоящее время является третьей ракеткой мира. Из-за отказа от участия в соревнованиях Рафаэля Надаля швейцарец посеян на шанхайском «Мастерсе» под вторым номером.

Ранее стало известно, кто может стать соперником Роджера по матчу второго круга.

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