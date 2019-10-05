Федерер сыграл с Чиличем в баскетбол на теннисном корте в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продемонстрировал умения в реализации дальних баскетбольных бросков накануне старта соревнований категории АТР 1000 в Шанхае. Вместе с ним в конкурсе принял участие хорват Марин Чилич.



Под восторженные крики толпы 38-летний швейцарец реализовал два подряд дальних броска. «Существует вообще что-то, чего не может сделать Роджер?» — так подписано видео, опубликованное в «твиттере» Tennis TV.

Напомним, Федерер в настоящее время является третьей ракеткой мира. Из-за отказа от участия в соревнованиях Рафаэля Надаля швейцарец посеян на шанхайском «Мастерсе» под вторым номером.



Ранее стало известно, кто может стать соперником Роджера по матчу второго круга.