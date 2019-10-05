Барти обыграла Бертенс в тяжелейшем полуфинальном матче турнира в Пекине

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс (7) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).
Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Интересно, что Бертенс дважды подавала на матч — при счёте 5:4 по геймам и на тай-брейке.
Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За главный трофей престижных соревнований Барти поспорит с победительницей пары Наоми Осака (Япония) — Каролина Возняцки (Дания).
В 2018 году чемпионкой турнира в Пекине стала Возняцки. В финале она обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:3, 6:3.
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