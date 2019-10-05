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Остапенко и Ястремская обыграли сестёр Плишковых и вышли в финал Пекина

Остапенко и Ястремская обыграли сестёр Плишковых и вышли в финал Пекина
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко и украинка Даяна Ястремская пробились в финал парных соревнований турнира категории Premier в Пекине (Китай). На чемпионском тай-брейке они обыграли Каролину и Кристину Плишковых из Чехии — 4:6, 6:4, 10:6.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. На счету Остапенко и Ястремской 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк. Их соперницы из Чехии отметились 9 подачами навылет, 2 двойными ошибками и стопроцентной реализацией берейк-пойнтов — 1 из 1.

За главный трофей соревнований Остапенко и Ястремская поспорят с американкой парой Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.

Действующими чемпионками турнира являются чешские теннисистки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова.

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