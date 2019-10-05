Директор турнира в Шэньчжэне: ждал, что Шарапова будет закрытой и недружелюбной

Луис Карвальо, директор турнира в Шэньчжэне (Китай), поделился впечатлением от работы с Марией Шараповой.
«Я никогда ранее не работал с Шараповой и был очень удивлен. Ожидал, что Мария будет закрытой и недружелюбной, но она вела себя более, чем профессионально. Теперь я понимаю, почему она именно та, кем является.
Мария со всеми контактировала, общалась, узнавала время своего матча, бронировала тренировочный корт. Она была вовлечена в организационный процесс.
Конечно, когда мы сотрудничаем с суперзвёздами, то всегда бывает осторожным. В случае с Шараповой я был удивлён, как легко она шла на контакт. После поражения от Соболенко она извинилась за то, что не сумела доиграть до конца и поблагодарила всех. Многие игроки ниже уровнем не делают таких вещей. Надаль так делает всегда, как и Федерер. Теперь я знаю, что и Шарапова такая», — цитирует Карвальо Tennis World USA.
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