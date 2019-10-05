Хачанов проиграл Тиму в полуфинале Открытого чемпионата Китая
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финальный матч соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях он уступил пятой ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.
Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. На счету Хачанова 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков. Тим отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 реализованными брейк-пойнтами из 6.
Соперником Тима по финальному матчу турнира станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Китая является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.
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