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Хачанов проиграл Тиму в полуфинале Открытого чемпионата Китая

Хачанов проиграл Тиму в полуфинале Открытого чемпионата Китая
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финальный матч соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях он уступил пятой ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. На счету Хачанова 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков. Тим отметился 3 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 реализованными брейк-пойнтами из 6.

Соперником Тима по финальному матчу турнира станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Китая является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2019, суббота. 12:05 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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