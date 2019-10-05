Победа над Хачановым позволила Тиму квалифицироваться на Итоговый турнир ATP

Пятая ракетка мира из Австрии, финалист Открытого чемпионата Франции — 2019 Доминик Тим гарантировал себе участие в Итоговом теннисном чемпионате АТР, который пройдёт в период с 11 октября по 17 ноября в Лондоне (Великобритания).
Напомним, сегодня Тим пробился в финал соревнований в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв вторую ракетку России Карена Хачанова.
В активе 26-летнего теннисиста 3848 рейтинговых очков, набранных в 2019 году. Ранее на престижный турнир квалифицировались испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и россиянин Даниил Медведев.
Другими претендентами на поездку в Лондон являются грек Стефанос Циципас, испанец Роберто Баутиста-Агут, итальянец Маттео Берреттини, японец Кей Нисикори и француз Гаэль Монфис.
Действующим чемпионом Итогового турнира является немец Александр Зверев. В чемпионской гонке он занимает 11-ю позицию.
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