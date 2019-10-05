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Осака выиграла в девятом матче подряд и сыграет с Барти в финале Пекина

Осака выиграла в девятом матче подряд и сыграет с Барти в финале Пекина
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка, четвёртая ракетка мира Наоми Осака пробилась в финал престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай). В двух партиях она обыграла датчанку Каролину Возняцки — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Осаки 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Возняцки отметилась 4 подачами навылет, не допустив двойных ошибок. Взять подачу соперницы она не сумела.

За главный трофей соревнований Осака поспорит с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти, которая ранее обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.

Действующей чемпионкой турнира является именно Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

Пекин (ж). 1/2 финала
05 октября 2019, суббота. 15:05 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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