Осака выиграла в девятом матче подряд и сыграет с Барти в финале Пекина

Японская теннисистка, четвёртая ракетка мира Наоми Осака пробилась в финал престижных соревнований категории Premier в Пекине (Китай). В двух партиях она обыграла датчанку Каролину Возняцки — 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Осаки 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Возняцки отметилась 4 подачами навылет, не допустив двойных ошибок. Взять подачу соперницы она не сумела.



За главный трофей соревнований Осака поспорит с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти, которая ранее обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.



Действующей чемпионкой турнира является именно Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

