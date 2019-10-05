Тим: Хачанов играл исключительно хорошо, но я сражался, как сумасшедший

Пятая ракетка планеты австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от полуфинальной встречи турнира в Пекине (Австрия), в которой он одолел россиянина Карена Хачанова, занимающего девятую строчку рейтинга ATP, со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.



«Я действительно горжусь тем, что сражался, как сумасшедший, на протяжении всего матча, потому что Карен сегодня играл исключительно хорошо. По качеству это была лучшая из трёх проведённых нами личных встреч.



У меня такое ощущение, что полтора сета до счёта 2:6, 3:5 Карен был немного лучше. Я вернулся в матч только потому, что боролся, потому что всегда верил, что смогу всё перевернуть. Чувствую себя великолепно», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.



Австриец также высказался о выходе на Итоговый теннисный чемпионат АТР. «Квалификация в Лондон была важной целью, которую я поставил в начале сезона. Очень рад, что сделал это снова. Для меня большая честь вновь стать частью такого огромного события. Это также показывает, что я провёл ещё один очень хороший и уверенный сезон. С нетерпением жду этот турнир», — отметил Тим.