Видео: Зверев с лёта отбил мяч ногой после удара Циципаса. Грек ответил тем же

Немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас, занимающие шестую и седьмую строчки мирового рейтинга соответственно, порадовали болельщиков футбольными навыками во время полуфинального матча на турнире в Пекине (Китай).



При счёте 3:2 теннисист из Германии выполнил подачу. Судья зафиксировал аут, однако Циципас уже успел отбить удар, направив мяч точно в соперника. Зверев не растерялся и с лёта ногой выполнил обратный пас через весь корт. Теннисист из Греции попытался ответить тем же, но его удар оказался чуть менее эффектным.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Это не первый курьёзный момент полуфинальной встречи в Пекине. На разминке Зверев выполнил сильную подачу и едва не попал в Циципаса, который не видел момент удара. Грека спасла быстрая реакция.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Циципас выиграл первый сет — 7:6 (8:6). В настоящее время грек лидирует со счётом 4:1 во втором сете.