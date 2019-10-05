Видео: Зверев с лёта отбил мяч ногой после удара Циципаса. Грек ответил тем же

Немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас, занимающие шестую и седьмую строчки мирового рейтинга соответственно, порадовали болельщиков футбольными навыками во время полуфинального матча на турнире в Пекине (Китай).
При счёте 3:2 теннисист из Германии выполнил подачу. Судья зафиксировал аут, однако Циципас уже успел отбить удар, направив мяч точно в соперника. Зверев не растерялся и с лёта ногой выполнил обратный пас через весь корт. Теннисист из Греции попытался ответить тем же, но его удар оказался чуть менее эффектным.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Это не первый курьёзный момент полуфинальной встречи в Пекине. На разминке Зверев выполнил сильную подачу и едва не попал в Циципаса, который не видел момент удара. Грека спасла быстрая реакция.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
Циципас выиграл первый сет — 7:6 (8:6). В настоящее время грек лидирует со счётом 4:1 во втором сете.
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