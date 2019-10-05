Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине

Седьмая ракетка планеты грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, пробился в решающую встречу соревнований. В полуфинальном поединке он одолел немца Александра Зверева (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Грек упрочил преимущество по показателю личных встреч – 3-1.



Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Циципас 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За победу на соревнованиях категории ATP 500 Циципас поспорит с пятой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, который в напряжённом полуфинальном поединке обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.