Квитова из-за травмы снялась с турнира в Линце

Седьмая ракетка мира Петра Квитова не сможет принять участие на соревнованиях категории International в Линце (Австрия), где она должна была получить первый номер посева.
Причиной снятия спортсменки стала травма. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. После отказа Квитовой организаторы предоставили «уайлд-кард» восьмой ракетке планеты Кики Бертенс из Нидерландов, к которой перейдёт первый номер посева.
Турнир в Линце будет проходить с 7 по 13 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс. В 2018 году победу в Линце одержала итальянка Камила Джорджи, которая в финале обыграла россиянку Екатерину Александрову.
Напомним, ранее об отказе от участия в соревнованиях объявила россиянка Мария Шарапова, не успевшая восстановиться после травмы плеча.
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