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Шарапова: скучаю по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем

Шарапова: скучаю по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию UsMagazine поделилась неизвестными фактами о себе.

«Я постоянно путешествую. Этим летом провела только одну полную неделю дома. Люблю путешествовать. Планирую посетить Африку и Кубу в ближайшее время. Я всегда путешествую со своим собственным вспенивателем для молока на случай, если в гостиничном номере есть хорошая кофемашина.

Мой любимый город в Европе — Амстердам. Я могла бы жить там, но только летом. Скучаю по домашней кухне во время путешествий, особенно по маминым русским блинам с домашним вишнёвым вареньем.

Моя наименее любимая тренировка — тяжёлая атлетика. Мне нужно немного вздремнуть после обеда, чтобы пройти через эти долгие тренировочные дни», — отметила Шарапова.

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