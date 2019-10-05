Видео: Осака удивилась, что журналисты пришли на её пресс-конференцию

Четвёртая ракетка мира японка Наоми Осака, обыгравшая в полуфинале соревнований в Пекине (Китай) датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:2, была удивлена, что журналисты решили посетить её послематчевую пресс-конференцию вместо просмотра полуфинальной встречи мужского турнира между греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.



«Вы освещаете ATP и WTA или всё вместе? Да? Тогда почему вы не смотрите матч? На вашем месте я бы лучше смотрела игру, чем сидела здесь. Ладно, неважно. Извините», — смеясь сказала Осака журналистам на пресс-конференции.

Видео доступно в «инстаграме» WTA.



За главный трофей соревнований Осака поспорит с первой ракеткой мира из Австралии Эшли Барти, которая ранее обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.



Действующей чемпионкой турнира является Каролина Возняцки. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла Анастасию Севастову из Латвии.