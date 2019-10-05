Хачанов — о проигрыше Тиму в полуфинале Пекина: победа была близка

Российский теннисист Карен Хачанов, уступивший пятой ракетке мира из Австрии Доминику Тиму в полуфинале турнира в Пекине (Китай) со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7, подвёл итоги поединка.
«Победа была близка сегодня… Очень хороший матч и уровень игры! Берём позитивные моменты из матча и продолжаем работать! Доминик, удачи в финале!» — написал Хачанов в своём «инстаграме».
Соперником австрийца по решающему матчу турнира станет седьмая ракетка планеты — грек Стефанос Циципас, посеянный на соревнованиях под третьим номером. В своём полуфинале он обыграл немца Александра Зверева (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Китая является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:4, 6:4.
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