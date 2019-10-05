Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас — о победе над Зверевым: я не играл феноменально, зато действовал с умом

Циципас — о победе над Зверевым: я не играл феноменально, зато действовал с умом
Теннис / ATP 0

Седьмая ракетка планеты грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым (3) в полуфинале соревнований со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Я не играл феноменально, зато действовал с умом. Ум важнее феноменальности. Я всё делал правильно именно в тот момент, когда и должен был делать. Я не выполнял сумасшедших ударов, а просто запутывал игру. Пытался отдать все свои силы на площадке», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Грек также поделился мыслями об австрийце Доминике Тиме, который станет его соперником в решающей встрече.

«Тим будет играть с высокой интенсивностью. Я встречался с ним много раз и знаю, что его игра строится на высокой интенсивности, силе и скорости, которую он вкладывает в каждый удар. Он в хорошей форме и отлично играет. Я просто должен хорошо подавать и действовать на задней линии, а также выходить к сетке. Для меня важно оставаться сосредоточенным в решающие моменты», — отметил Циципас.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019