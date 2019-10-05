Циципас — о победе над Зверевым: я не играл феноменально, зато действовал с умом

Седьмая ракетка планеты грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под третьим номером, поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым (3) в полуфинале соревнований со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
«Я не играл феноменально, зато действовал с умом. Ум важнее феноменальности. Я всё делал правильно именно в тот момент, когда и должен был делать. Я не выполнял сумасшедших ударов, а просто запутывал игру. Пытался отдать все свои силы на площадке», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.
Грек также поделился мыслями об австрийце Доминике Тиме, который станет его соперником в решающей встрече.
«Тим будет играть с высокой интенсивностью. Я встречался с ним много раз и знаю, что его игра строится на высокой интенсивности, силе и скорости, которую он вкладывает в каждый удар. Он в хорошей форме и отлично играет. Я просто должен хорошо подавать и действовать на задней линии, а также выходить к сетке. Для меня важно оставаться сосредоточенным в решающие моменты», — отметил Циципас.
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