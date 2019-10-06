Кирьос жёстко ответил журналисту, написавшему о плохой статистике Зверева

Австралийскому теннисисту Нику Кирьосу, занимающему 28-ю строчку мирового рейтинга, не понравились слова португальского журналиста Жозе Моргадо, который указал на удручающую статистику немца Александра Зверева в матчах с игроками из топ-10 в нынешнем сезоне.



«У Зверева нет ни одной победы над топ-10 в 2019 году», — написал Моргадо в своём «твиттере». «А у тебя их не будет всю жизнь», — ответил ему Кирьос.



Напомним, Зверев, посеянный на соревнованиях в Пекине (Китай) под третьим номером, завершил выступление на турнире на стадии полуфинала, уступив седьмой ракетке планеты Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (6:8), 4:6.



За победу на соревнованиях категории ATP 500 грек поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в напряжённом полуфинальном поединке обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.