Халеп не сыграет на ВТБ Кубке Кремля

Бывшая первая ракетка планеты румынка Симона Халеп, в настоящее время занимающая пятую строчку мирового рейтинга, не сможет принять участие на ВТБ Кубке Кремля, который состоится с 14 по 20 октября в Москве. Об этом сообщает Tennis.Life.



У спортсменки проблемы со здоровьем, которые начались на турнире в Ухане (Китай), где Халеп снялась в ходе матча третьего круга с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной из-за болей в спине.



Несмотря на дискомфорт, румынка приняла решение выступить на турнире в Пекине (Китай), где сумела преодолеть барьер первого круга. Однако во второй встрече на соревнованиях Халеп уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом 2:6, 3:6, отметив, что продолжает жаловаться на здоровье. «Состояние ухудшилось, так что мне нужно вернуться домой и пройти обследование. Мне следует сделать паузу и пройти лечение», — сообщила Халеп после поражения от россиянки.

Халеп рассказала о причинах поражения от Александровой в Пекине